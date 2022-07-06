موعد وقفة عرفة 2022 في اليمن .. «لبيك اللهم لبيك»

تزامن إعلان المملكة العربية السعودية، رؤية هلال شهر ذو الحجة يوم الأربعاء الماضي، وإعلان أن يوم الخميس الماضي هو أول أيام ذو الحجة، قيام عدد كبير من المسلمين حول العالم، بالبحث عن وقفة عيد الأضحى المبارك، وكانت اليمنيون أكثر بحثا عن موعد وقفة عرفة 2022 في اليمن، الذي تصدر محركات البحث المختلفة وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعية.

موعد وقفة عرفة 2022 في اليمن

وأعلنت الحكومة اليمنية أنَّ موعد وقفة عرفة 2022 في اليمن، سوف يكون الثامن شهر يوليو الجاري، وهو اليوم الموافق التاسع من شهر ذو الحجة، ليصبح التاسع من يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

10 أيام أجازة عيد الأضحى في صنعاء

وأصدرت زارة الخدمة المدنية والتأمينات، في حكومة صنعاء، قبل أيام، بياناً حددت فيه أجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من موعد وقفة عرفة 2022 في اليمن وهو يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وتنتهي يوم الأحد الموافق 17 يوليو، على أن تكون العودة إلى العمل يوم الاثنين 18 يوليو.

فيما أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في حكومة عدن، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي الخدمة العامة تبدأ الجمعة 8 يوليو 2022 وتنتهي رابع يوم عيد الأضحى المبارك.

وتتجه أنظار العالم الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية، خلال العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، التي تبدأ معها المملكة في استقبال حجاج بيت الله الحرام، استعداداً لموسم الحج، وتحديداً في اليوم التاسع من ذو الحجة حيث وقفة الحجاج على جبل عرفة، الذي يعد الركن الأساسي في الحج، ويصعد إليه الحجاج بعد صلاة الظهر.

وتستقبل المملكة العربية السعودية نحو مليون حاج من داخل وخارج المملكة، وهو رقم يعد كبير مقارنة بالعامين الماضيين حيث تم استقبال 60 مليون حاج في العام الماضي و10 آلاف في العام قبل الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.