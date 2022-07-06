«مرجعتش من 10 أيام».. أسرة الطالبة «إيمان» المختفية بكفر شكر تكشف تفاصيل تغيبها

«فين إيمان عايزنها ترجع»، هذه الجملة ترددت على لسان أسرة الطالبة إيمان أشرف الشربيني من قرية تصفا مركز كفرشكر بمحافظة القليوبية والمتغيبة عن قريتها واسرتها ومنزلها منذ 10 أيام، حيث خرجت للذهاب إلى مركز جيم في مدينة بنها لأنها طالبة في كلية التربية الرياضية ببنها، واختفت بعد خروجها بساعتين، وتم غلق تليفونها، لتخرج الأسرة وأهالي القرية كلها للبحث عنها في كل مكان، ولكن دون أثر، مما اضطرهم لتحرير محضر بالواقعة، وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

اختفاء الطالبة إيمان أشرف

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع أسرة الطالبة الجامعية إيمان أشرف الشربيني ابنة قرية تصفا مركز كفرشكر، والمتغيبة منذ 10 أيام، بعد أن خرجت من المنزل في طريقها للجيم في مدينة بنها، حيث أنها طالبة في كلية التربية الرياضية، مطالبين بسرعة إعادتها وتحديد مصيرها، مؤكدين أنها خرجت ولم تعد منذ الثلاثاء الماضي.

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والد إيمان: آخر مشاهدة لها كانت في موقف بنها

وناشد أشرف الشربيني، والد الفتاة المتغيبة إيمان أشرف، أجهزة الأمن، بسرعة تحديد مكان ومصير ابنته، مشيرا أنها خرجت من المنزل منذ 10 أيام بعد أن أخبرته أنها ستذهب للجيم في مدينة بنها لاستكمال بعض الاحتياجات الدراسية، حيث أنها طالبة بكلية التربية الرياضية ببنها، فوافق على الفور.

وأضاف أنه بعد خروجها الثلاثاء الماضي، انقطعت أخبارها وتم غلق التليفون الخاص بها، وبفحص الكاميرات من القرية وحتيى بنها، تبين أنها وصلت موقف بنها العمومي، وبعدها «فص ملح وداب»، كما تم البحث في كافة صالات الجيم في شارع كلية التجارة ببنها والذي حددته وجهة لها قبل الاختفاء ولم نجد شيئا.

هاشتاج «أنت فين يا إيمان»

وقال الأب إنه لم يذق طعم الراحة منذ اختفاء ابنته، وتم البحث في كل المستشفيات وعند أصدقائها، مؤكدا أنها خرجت بكامل إرادتها ولم يكن بينها وبين أحد في المنازل أي مشكلة، ولم تكن هناك أي أزمات أسرية تدفعها للاختفاء، مطالبا بتكثيف الجهود لتحديد مصيرها، مشيرا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتعاطفين مع الأسرة دشنوا أكثر من هاشتاج يطالبون فيها بعودة إيمان، وبينها «أنت فين يا إيمان».

في سياق متصل تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض إختفاء طالبة إيمان أشرف طالبة بكلية تربية رياضية بجامعة بنها ومقيمة بقرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أثناء ذهابها للجيم ببنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من والد الطالبة إيمان أشرف الشربيني بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، مقيمة بقرية تصفا بمركز ومدينة كفر شكر، باختفاء نجلته في ظروف غامضة أثناء ذهابها صباح يوم الثلاثاء الماضي إلى مركز الجيم بشارع كلية التجارة بمدينة بنها، وانقطع عنها الاتصال بعد خروجها من المنزل بساعتين.

تتبع خط سير الطالبة إيمان أشرف

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر إلى محل البلاغ، وتم تتبع خط سير الطالبة المختفية وبحث كافة علاقتها بالقرية والجامعة وزملائها وأقاربها لكشف غموض اختفائها، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، ومازالت جهود البحث الجنائي مستمرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة رقم 3088 بتاريخ 29/6/2022، إداري مركز شرطة كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيق.