مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل، أقبل الكثيرون على محرك جوجل للبحث عن موعد صلاة عيد الأضحى، ومنهم من بحثوا عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرج السعودية.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرج

وتعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الخرج السعودية فرصة لالتقاء الأهل والأقارب، حيث يجتمعون أول أيام العيد المبارك بعد تأدية الصلاة، ولذلك أقبل الكثيرون على البحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرج السعودية، التي تمّ تحديدها في تمام الساعة 5:34 صباحاً يوم السبت المقبل وهو أول أيام عيد الأضحى والموافق 9 يوليو من عام 2022.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرج

وبعيدًا عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرج، فإن تلك المحافظة إحدى المحافظات المهمة في المملكة السعودية، إذ أنها تقع في جنوب شرق العاصمة السعودية الرياض.

وتبلغ مساحة محافظة الخرج 19,790 كلم، ويصل عدد سكانها وفقًا لإحصائية عام 2017 إلى 332,243 نسمة، فيما تعد مدينة «السيح» الواقعة بداخلها عاصمتها ومركزها الاقتصادي والإداري أيضًا.

محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية

والخرج يعني الوادي الذي لا منفذ له، وتم إطلاق هذا الاسم عليها بسبب الأودية التي تصب فيها وتتجه شرقاً في روضة السهباء وتحجزها رمال الدهناء. كما يعني المصطلح أيضًا «الغلة» وما يخرج من الأرض.

بسبب تلك الأهمية التي تتمتع بها المحافظة وعدد سكانها الكبير ازداد البحث في الأيام الأخيرة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرج سعيًا من المواطنين السعوديين في المحافظة إلى الاستعداد لتأدية صلاة عيد الأضحى، ومن ثم تأدية التقاليد الاجتماعية التي تنشر البهجة والسرور لدى المسلمين عادة في المناسبات الدينية كعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك.