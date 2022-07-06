مصرع شخصين في انقلاب سيارة على طريق «دسوق» بالبحيرة (صور)

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة نقل في مصرف بطريق دمنهور دسوق بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى جثتي شخصين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل في مصرف على طريق دمنهور دسوق، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتم انتشال جثتين بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وتم حفظهما داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.

بالانتقال إلي مكان الحادث، تبين وفاة كل من، "عمرو م.س" 15 عاما، مقيم بكفر الشيخ، "عمرو م.م" 30 عاما، مقيم بكفر الشيخ، وتم إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة

وشهد مساء أمس حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي في نطاق مركز دمنهور، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، والإسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.