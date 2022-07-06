العثور على جثة بائع متجول بجوار محطة قطار شبين الكوم.. «جرعة زائدة»

عثر أهالي منطقة البر الغربي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، على جثة شاب متوف، بجوار محطة قطار شبين الكوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبين الكوم بقيادة الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث، وجرى التحفظ على الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على جثة شاب

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثة شاب بالقرب من محطة قطار شبين الكوم بدائرة القسم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثة شاب بجوار محطة قطار شبين الكوم

وأكد مصدر أمني، لـ«الوطن»، أن المتوفى يعمل بائعا متجولا، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه حصل على جرعة زائدة من المواد المخدرة توفي على أثرها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة شبين الكوم، وجرى إخطار جهات التحقيق التي تباشر تحقيقاتها حول الوفاة.