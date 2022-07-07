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مصرع وإصابة 44 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق أبو سمبل بأسوان

كتب:

رجب آدم
08:17 ص | الخميس 07 يوليو 2022
انقلاب أتوبيس

انقلاب أتوبيس

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 36 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل في محافظة أسوان.

تلقت الجهات المعنية في أسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل السياحية، وبحسب مصادر بمرفق إسعاف أسوان، وصل عدد الضحايا إلى 8 أشخاص لقوا مصرعهم فضلا عن إصابة 36 آخرين بينهم سودانيين.

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تسير حركة الطريق، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ اللازم.

 

 

 

 

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