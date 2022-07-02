مصرع وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي أسوان»

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 8 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسوان الصحراوي الغربي، أمام قرية بنبان في دائرة المحافظة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق «أسوان - القاهرة» الصحراوي الغربي.

انقلاب ميكروباص

وتبين بحسب تحريات المباحث، أن السيارة الأجرة كانت في طريقها من مركز إدفو إلي أسوان، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، ومصرع شخصين وإصابة 8 آخرين من الركاب.

على الفور انتقلت 5 سيارات من مرفق إسعاف أسوان إلى موقع الحادث، وتمكنت من نقل الجثتين والمصابين الثمانية إلى المستشفى.

نقل الجثتين للمشرحة

وأسماء المتوفيين هما عبد العزيز محمد، 55 سنة، وأحمد محمود، 33 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الصداقة، فيما نُقل المصابون الثمانية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بتقرير من المرور حول أسباب الحادث.