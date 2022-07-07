توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

توافد طلاب الثانوية العامة، على اللجان الامتحانية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، إذ يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادة «الإنجليزي»، داخل 2089 لجنة، وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل الدخول للجان

ويقوم مسؤولو اللجان، بتفتيش طلاب الثانوية العامة، أثناء دخولهم من البوابات للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، «المحمول - الأقلام السحرية - سماعات البلوتوث - الساعات الإلكترونية»، وذلك لمنع الغش، ووسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وصول أسئلة اللغة الأجنبية الأولى دون معوقات

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع، منذ صباح اليوم الخميس، وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، للجان الامتحانية مع مسؤولي غرفة العمليات بالمديريات التعليمية، مشيرا إلى أنّ أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» وصلت اللجان دون حدوث أي معوقات.

عدم السماح بدخول الطلاب بالاقلام السحرية

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أنه تم تفتيش جموع الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، صباح اليوم، مشددًا على عدم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بأي أجهزة إلكترونية «الساعات الإلكترونية - المحمول - سماعات البلوتوث» وأيضًا الأقلام السحرية، إذ تمّ استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء الدخول من البوابات، لافتا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا.