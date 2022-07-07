وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان الثانوية العامة 2022

وصلت أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى و«البابل شيت»، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل قليل، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحانات، وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تعليمات هامة بشأن صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بشأن استلام المظاريف، مطالبة باستلام صناديق الأسئلة و«البابل شيت» وكتيبات المفاهيم بموجب محضر استلام يتم التوقيع عليه من قبل مسؤول مركز توزيع الأسئلة ورئيس اللجنة، مشددة على أن تأمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد استلامها مسؤولية رئيس اللجنة وأيضًا فتح المظاريف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن فتح مظاريف الأسئلة، يكون قبل دقائق من الامتحان، منوهة إلى تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة، علاوة على إجراء التفتيش اللازم على الطلاب لمواجهة الغش الإلكتروني.

أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى مؤمنة تماما

ويبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2022 في الساعة التاسعة صباحًا، بعد تعقيم اللجان وتطهيرها ضمن إجراءات الوقاية حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

رصد 48 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن رصد 48 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، 12 حالة في اللغة العربية و9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية و3 حالات في الإحصاء و3 حالات في التربية الوطنية و4 حالات في التربية الدينية، و4 حالات في الديناميكا و8 حالات في الكيمياء و5 حالات في الجغرافيا، مشيرا إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.