فيلم كارتون لتوعية المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي بسوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، حملة توعوية لأهالي محافظة سوهاج، لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي.

فيلم كرتون للتوعية بالتخلص من مخلفات الأضاحي

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة قامت بنشر فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم نشر فيديو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة، لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظا على مياه الشرب.

تنفيذ أنشطة توعوية للمواطنين

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم تنفيذ عددا من الأنشطة التوعية تتمثل في ندوات لمسئولي المجلس القومي للمرأة ومديرية الزراعة وحملات توعوية للمواطنين في أماكن التجمعات، وذلك لنشر رسالة التوعية، بالإضافة إلى توعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، وتوزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.