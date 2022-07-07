«الأورمان»: توزيع لحوم الأضاحي على 40 قرية ضمن الأكثر احتياجا بقنا

أعلنت جمعية الأورمان عن خطة توزيعها لـ50 عجلا والمقرر ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع مجازر وزراعة، وتحت إشراف الطب البيطري، حيث سيتم توزيعهم على 40 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمحافظة قنا، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

توزيع اللحوم على قرى ومراكز قنا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن خطة التوزيع شملت قرى الترامسة والحميدات نجع جريو والطويرات ونجع الرد مركز قنا، وقريتي نجع العزازية وفاو بحري مركز دشنا، وقرية المراشدة مركز الوقف، وقرى عزبة دنقل ونجع الزيوحة وبهجورة والرئيسية والهيشة البحرية والشاورية وبهو والخضيرات والبطحة ونجع عيسى وأولاد نجم مركز نجع حمادي، الدهسة وحاجر الدهسة والعركي وخارفة وحاجر الدهسة البحري ونجع العرق مركز فرشوط.

كما سيتم التوزيع في قرى نجع مريعز ونجع الشيخ السمان والعضاضية ونجع هتيم ونجع القارة والمحارزة مركز أبوتشت، وقرى نجع الحمر ونجع رفاعة والمعرى والكتايتة العليقات ونجع الكتايتة والخرانقة مركز قوص، وقريتي حاجر دنفيق والأوسط قمولا مركز نقادة، وقريتي نجع العكرمي وبئر عنبر مركز قفط.

التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية

وأوضح شعبان أن عملية التوزيع ستتم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.