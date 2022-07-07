لجنة كورونا: مضادات الفيروسات والأدوية المصرية أثبتت فاعليتها ضد «كوفيد 19»

أكدت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة عين شمس، ونائب رئيس اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، الفعالية الكبيرة التي نجحت خلالها مضادات الفيروسات المواجهة لـ«كوفيد -19» ومتحوراته، مثل الأدوية الحديثة مصرية الصنع، بالتزامن مع بدء الموجة الخامسة لفيروس كورونا المستجد في مصر، بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون في البلاد وزيادة عدد الإصابات اليومية.

بروتوكول مواجهة كورونا

وقالت نائب رئيس «علمية كورونا» في تصريحات صحفية لها، إنّ البروتوكول العلمي الأخير لمواجهة كورونا، والذي جرى تحديثه قبل عدة أشهر، شهد إدراج أول دواء يعمل مباشرة على استهداف فيروس كورونا المستجد، مثل «مولنوبيرافير».

وأشارت إلى أنّ وجود الدواء في البروتوكول، أدى لحذف علاج الملاريا المستخدم قبله لعلاج كورونا، وهو «هيدروكسي كلوروكين»، موضحة أنّه نتائجه إيجابية للغاية في علاج مرضى كورونا، ويستخدم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة.

المضادات الفيروسية

وأضافت العسال، أنّ هناك مضادات فيروسات أخرى، مثل «أفيبيرافير»، و«إيفرميكتين»، و«رمديسيفير»، إضافة إلى باقة من مضادات الفيروسات المتاح استخدامها لعلاج مريض كورونا ذات الكفاءة والفعالية العالية، مشيدة بإنتاج عدة شركات أدوية مصرية لتلك المضادات الفيروسية، لما له من مردود مباشر بشأن توافر احتياجات السوق منها، وبجودة عالمية، وبسعر مناسب.