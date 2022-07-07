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«الداخلية»: استئناف العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل ثاني أيام العيد

كتب:

محمد بركات
02:23 م | الخميس 07 يوليو 2022
اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية

قررت وزارة الداخلية، استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني في القاهرة الجديدة، بداية من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءً.

تصاريح العمل في الخارج

وأوضحت الوزارة، أنّه المجمع مستعد لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج، لقضاء إجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

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