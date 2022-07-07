وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض بالسعودية.. «الحمد لله بكرة وأصيلا»

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض، موضوع تصدر محركات البحث المختلفة على مدار الأيام الماضية كونها عاصمة المملكة العربية السعودية، والتي كانت تأكدت من ثبوت هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 يونيو، إذ جاء اليوم التالي الخميس 30 يونيو أول أيام ذي الحجة، ومع المملكة تسير عادة غالبية الدول العربية والإسلامية.

وحسبما أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية هذا العام سيكون يوم السبت المقبل التاسع من يوليو العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية، ومن ثم فإن وقفة عرفة في المملكة تكون غدا الجمعة.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض وإجازات العيد

وقبل الحديث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض، تجدر الإشارة إلى أنه مع إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، أعلنت السلطات الرسمية على الفور مواعيد إجازات العيد والتي يحظى فيها العاملون بالقطاع الحكومي بنصيب كبير.

وبدأت إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الحكومي يوم الإثنين الرابع من يوليو الخامس من شهر ذي الحجة، وهي الإجازة التي تستمر لتسعة أيام، أما القطاع الخاص فستكون إجازته 4 أيام فقط تبدأ من الجمعة أي يوم وقفة عرفة.

ووفقا لنظام العمل في المملكة، فإن هذه الإجازات حق مكفول للعاملين جميعا سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وهي إجازات مدفوعة الأجر، وتنطبق إجازات عيد الأضحى للقطاع الخاص في السعودية على إجازات البنوك باستثناء تلك الفروع العاملة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة لما توفره من خدمات للحجاج.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض بتوقيت المملكة

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في الرياض سيكون يوم السبت المقبل التاسع من يوليو العاشر من شهري ذي الحجة في الساعة «05:31» صباحا بالتوقيت المحلي للملكة.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام في السعودية بعد إنهاء العمل بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وأبرزها ألغاء العمل بنظام التباعد الاجتماعي وفتح المساجد.