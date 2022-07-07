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مدارس we بعد الإعدادية 2022.. اعرف التنسيق وشروط التقديم

كتب:

أميرة فكري
02:50 م | الخميس 07 يوليو 2022
مدارس we بعد الإعدادية - صورة أرشيفية

مدارس we بعد الإعدادية - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق وشروط وسنوات الدراسة بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2021، والتي فتحت باب التقديم للعام الدراسي المقبل، ويستمر حتى يوم 20 يوليو 2022.

مدارس we بعد الإعدادية 2022.. في 6 محافظات 

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مدارس WE أنشئت بالتعاون بين الوزارة وشركة WE الاتصالات، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشئ منها حتى الآن 6 مدارس بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - السويس)، ومستمرون في إنشاء مدارس أخرى من هذه النوعية. 

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق وشروط ومناهج وتخصصات مدارس WE  للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:  

الشركاء بمدرسة WE 

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات. 

سنوات الدراسة 

3 سنوات.

التخصصات 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

المنهج الدراسي 

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي. 

مميزات مدرسة WE

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- حصول الطالب على شهادة تدريبية متخصصة من جهات دولية. 

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة والقليوبية. 

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عاما في أول أكتوبر2022. 

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

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