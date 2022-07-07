مدارس we بعد الإعدادية 2022.. اعرف التنسيق وشروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق وشروط وسنوات الدراسة بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2021، والتي فتحت باب التقديم للعام الدراسي المقبل، ويستمر حتى يوم 20 يوليو 2022.

مدارس we بعد الإعدادية 2022.. في 6 محافظات

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مدارس WE أنشئت بالتعاون بين الوزارة وشركة WE الاتصالات، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشئ منها حتى الآن 6 مدارس بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - السويس)، ومستمرون في إنشاء مدارس أخرى من هذه النوعية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق وشروط ومناهج وتخصصات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:

الشركاء بمدرسة WE

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

سنوات الدراسة

3 سنوات.

التخصصات

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

مميزات مدرسة WE

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- حصول الطالب على شهادة تدريبية متخصصة من جهات دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة والقليوبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عاما في أول أكتوبر2022.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.