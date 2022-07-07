مدارس we بعد الإعدادية 2022.. اعرف التنسيق وشروط التقديم
كتب:
أميرة فكري
02:50 م | الخميس 07 يوليو 2022
مدارس we بعد الإعدادية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق وشروط وسنوات الدراسة بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2021، والتي فتحت باب التقديم للعام الدراسي المقبل، ويستمر حتى يوم 20 يوليو 2022.
مدارس we بعد الإعدادية 2022.. في 6 محافظات
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مدارس WE أنشئت بالتعاون بين الوزارة وشركة WE الاتصالات، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشئ منها حتى الآن 6 مدارس بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - السويس)، ومستمرون في إنشاء مدارس أخرى من هذه النوعية.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق وشروط ومناهج وتخصصات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:
الشركاء بمدرسة WE
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.
سنوات الدراسة
3 سنوات.
التخصصات
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المنهج الدراسي
- العلوم الأساسية والثقافية.
- العلوم الفنية في مجال التخصص.
- التدريب العملي.
مميزات مدرسة WE
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
- حصول الطالب على شهادة تدريبية متخصصة من جهات دولية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.
- توفير جميع المستلزمات المدرسية.
- توفير تابلت لكل طالب.
- توفير الزي المدرسي.
- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.
شروط التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية
- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.
- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة والقليوبية.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عاما في أول أكتوبر2022.
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.