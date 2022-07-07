أسعار الشاليهات في الساحل الشمالي للإيجار.. اليوم يبدأ من 5 آلاف جنيه

تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق أول أيامه السبت المقبل، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الإجازة، يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الشاليهات في الساحل الشمالي للإيجار، لقضاء العيد هناك، والتمتع بأجواء الصيف والبحر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسعار الشاليهات في الساحل الشمالي للإيجار، وفقا لموقع «بروبيرتي فايندر».

أسعار الشاليهات في الساحل الشمالي للإيجار

عرض موقع بروبيرتي فايندر، عدد من الشاليهات في الساحل الشمالي للإيجار، بأسعار ومواصفات مختلفة، وتتمثل في:

- شاليه بسعر 180 ألف جنيه شهريا، وهو شاليه أرضي به جاردن بحري، بفرش جديد في هاسيندا باى، سيدي عبد الرحمن، الساحل الشمالي، ويتكون الشاليه من 3 غرف نوم، 3 حمام، ومساحته الإجمالية نحو 250 مترًا مربعًا.

- شاليه بسعر 160 ألف جنيه شهريًا، وهو شاليه مفروش، بمنطقة مراسي، سيدي عبد الرحمن، الساحل الشمالي، ومساحته 120 مترًا مربعًا، ويتكون الشاليه من 2 غرفة نوم، و2 حمام.

- شاليه بسعر 100 ألف جنيه شهريًا، في مارينا مراسي، سيدي عبد الرحمن، الساحل الشمالي، ويتكون الشاليه من 1 غرفة نوم، 1 حمام، ومساحته 105 أمتار مربعة.

- شاليه بسعر 5 آلاف جنيه، للإيجار اليومي، يتكون من 2 غرفة نوم، 2 حمام، ومساحته 144 مترًا مربعًا، ويقع الشاليه بمنطقة مراسي، سيدي عبد الرحمن، الساحل الشمالي.

- شاليه بسعر 7 آلاف جنيه، في اليوم، بمنطقة هاسيندا باي، سيدي عبد الرحمن، الساحل الشمالي، ويتكون الشاليه من 3 غرف نوم، 4 حمام، ومساحته 250 مترًا مربعًا.

- شاليه بسعر 250 ألف جنيه شهريا، دور أرضي، في هاسيندا وايت الساحل، سيدي عبد الرحمن، الساحل الشمالي، ويتكون الشاليه من 3 غرف نوم، 3 حمام، ومساحته 220 مترًا مربعًا.