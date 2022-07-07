11 مركزا لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحى بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن فتح 11 مركزا لشحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك في الفترة من السبت الموافق 9 يوليو 2022 وحتى الخميس الموافق 14 من نفس الشهر، وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

أسماء وأرقام مسئولي الشحن

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بسوهاج، أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن تعمل تلك المراكز في الفترة من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً بجميع المراكز، على أن يعمل مركز شحن مركز ومدينة سوهاج لفترة ثانية من الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساءً.

الشحن عن طريق الدفع الإلكتروني

وأوضح نبيل عبد العليم، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فوري في أي وقت ومن أي مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة، مضيفا أنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

وأوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول على رقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني لبحثها وحلها فورا.