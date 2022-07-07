عقب إعلان الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ثبوت هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء قبل الماضي، تصدرت كلمة وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القنفذة محرك البحث «جوجل» في السعودية ضمن عمليات أخرى عديدة لمعرفة توقيت صلاة عيد الأضحى في المملكة، وكان وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القنفذة قد شهد اهتماما كبيرا قبل نحو يومين من حلول عيد الأضحى المبارك.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القنفذة بالسعودية

وقبل الإعلان عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القنفذة فإن القنفذة هي مدينة سعودية والمركز الإداري لمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وعرفت مدينة القنفذة منذ القدم، حيث كان الشريط الساحلي الشرقي الموازي للبحر الأحمر من الطرق البرية المشهورة التي ترتاده قوافل التجارة البرية من اليمن إلى الشام، وبالعكس لمواصلة عملية التجارة.

وجدير بالذكر أنّ لصلاة العيد في السعودية عادات متعارف عليها منذ فترات طويلة، حيث يستعد الرجال والنساء والأطفال للصلاة منذ ليلة العيد، إذ أنّه بعد تناول طعام إفطار يوم عرفة بعد صيامه، تقوم السيدات بتنظيف وترتيب المنزل والاستعداد للصلاة بأجدد الملابس ويتعطر الرجال وعقب أداء صلاة الفجر يخرج الجميع إلى المصلى الكبير في الساحات أو إلى المساجد وسط ارتفاع أصوت تكبيرات العيد من مكبرات الصوت فيما ترتسم البسمة والبهجة على وجوه الأطفال، قبل الشروع في الصلاة، ويشار إلى أنّ وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القنفذة يكون في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

التكبيرات والتلبية وذبح الأضحية

ويستمر كل المسلمين في جميع أنحاء العالم في قراءة التكبير المقيدة بعد الصلاة طوال هذه المدة، ويمكن تقديم القرابين من ذبح للمواشي من صلاة العيد حتي نهاية أيام عيد الأضحى المبارك، وتشهد مكة المكرمة في ذلك التوقيت تكبيرات وتلبية من الحجاج حتى بلوغ عيد الأضحى المبارك والتحلل من الإحرام.