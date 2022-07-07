إصابة 5 في تصادم موتوسيكل وتوكتوك على زراعي إسكندرية بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين «موتوسيكل» و«توكتوك»، بطريق «الحوتة - كفر الشيخ مخلوف»، المتفرع من طريق الإسكندرية الزراعي، بنطاق مركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بتصادم موتوسيكل وتوكتوك

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، إحداهما «توكتوك» والأخرى «موتوسيكل»، على طريق «الحوتة - كفر الشيخ مخلوف» بدائرة مركز إيتاي البارود.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:

- مصطفى محمد صبحي، 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- سعد إسماعيل عبده، 38 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى.

- عبدالله عبيد درغام، 50 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالشفاه السفلى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى.

- هشام محمد محجوب، 45 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- عمر عبدالله عبيد، 14 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح ردي متهتك بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.