إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة وغلق مصنع لمنتجات اللحوم في الزقازيق

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية في الزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق

جاء ذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وخطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.

وداهمت الحملة عددًا من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع لمنتجات اللحوم بإحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط طن، و944 كجم أغذية مختلفة عبارة عن «مصنعات لحوم، وخلطة حواوشي» لسوء التخزين، وتم إعدام طن، و700 كجم أغذية مختلفة عبارة عن «لحم مفروم، وبصل، وثوم، وهوالك إنتاج» لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

سحب 8 عينات

وسحبت 8 عينات وأرسلت إلى المعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخذت كل الإجراءات القانونية، وتحرر محضرا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.