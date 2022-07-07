عاجل.. إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي داخل منزلهم في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بحالة تسمم غذائي داخل منزلهم بمساكن الطرانة التابعة لمركز حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة؛ لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى باستقبال المستشفى 6 أشخاص، مصابين بحالة تسمم إثر تناول وجبة غذائية داخل منزلهم بمساكن الطرانة التابعة للمركز ذاته، وجارٍ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة مواطنين بالتسمم

وتبين إصابة «عزة.س.أ» 50 عاما، مساكن الطرانة، راوية «س.أ» 40 عاما، «نجوى.ع.ح» 26 عامًا، «شروق.أ.ع» 11 عاما، «عبده.أ.ع» 6 أعوام، «شمس.أ.ع» 6 أعوام، بحالة تسمم غذائي، جميعهم مقيمين في مساكن الطرانة التابعة لذات المركز، ونقلوا إلى مستشفى حوش عيسى العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

وشهد طريق قرية حمور التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية، وأخرى ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى الدلنجات لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.