نافسوا 132 فريقا عالميا.. 3 مصريين يحصدون المركز الأول في مجال الشبكات

كشف مصطفى سعد نورالدين، الطالب بالفرقة الرابعة بشعبة تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة السويس، تفاصيل حصده مع اثنين من زملائه، الجائزة الأولى عالميا في مجال الشبكات، بعدما نافسوا 132 فريقا من 43 دولة، قائلا إن المسابقة كانت تنظم سنويا، من خلال شركة «هواوي»، التي تمر على كل الجامعات لتعريف الطلاب على المسابقة.

تفاصيل اختيار الطلاب للمسابقة

أضاف «نور الدين»، خلال لقاء عبر برنامج «زووم» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، يقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنه يتبع تعريف الطلاب بالمسابقة، تحدث تصفيات على مستوى الجامعات لاختيار أهم الطلاب للمنافسة على المستوى المحلي، ثم يجرى تقسيمهم لـ200 طالب، على أن يكون أول 9، بينهم فريق واحد يمثل مصر على مستوى شمال أفريقيا والعالم.

ولفت إلى أنه تعرف على المسابقة خلال دراسته بالفرقة الأولى، ودخل المسابقة، وحصل على ميدالية فضية، «على مدار الثلاث سنوات الماضية، أخذنا الخبرة الكافية التي أهلتنا تمثيل مصر على مستوى العالم».

التناغم كلمة السر

قال زياد محمد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا، إنهم وجدوا بينهم تناغما منذ البداية، وهذا كان العامل الرئيسي، «الدكاترة لاحظوا إن فيه شغل ما بينا وتناغم ونفس الأفكار ودة كان له دور كبير في إننا نتأهل مع بعض ونمثل مصر مع بعض».

وأوضح أسامة حسين، الطالب بالفرقة الثانية بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية، أنهم استعانوا ببرنامج «زووم» للتواصل بينهم، نظرا لأنهم يدرسون في جامعات مختلفة، لافتا إلى أن هدف المسابقة، تطوير مدارك الناس بالتكنولوجيا.