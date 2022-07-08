إنقاذ فتاة حاولت إلقاء نفسها في نهر النيل بأخميم

فوجئ المارة على كوبري أخميم، بمحافظة سوهاج، بشابة تقفز من أعلى الكوبري في نهر النيل، فأسرعوا لإنقاذها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمركز ومدينة سوهاج من غرفة عمليات النجدة بمحاولة سيدة إلقاء نفسها بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم / بدائرة القسم بمركز ومدينة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث بالانتقال وبالفحص تبين محاولة المدعوة «غادة ا م ا» سن 28 عامًا لا تعمل وتقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج إلقاء نفسها بنهر النيل من أعلى كوبرى أخميم بمحافظة سوهاج وقد تمكن الأهالي من إنقاذها.

تعاني من مرض نفسي

وباستدعاء وسؤال والدتها المدعوة «حسنيه ع م ر» سن 54 عامًا ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج قررت بمضمون ما تقدم وأضافت بأن نجلتها المذكورة تعاني من مرض نفسي وتتابع علاجياً وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتحري عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.