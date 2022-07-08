«المساواة بين الجنسين بالأديان» في ندوة لـ«القوى العاملة» بالوادي الجديد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تحت عنوان «المساواة بين الجنسين والأديان السماوية» وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

مشاركة 52 عاملا يمثلون 6 منشآت القطاع الخاص والاستثماري

شارك في الندوة 52 عاملا يمثلون 6 منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة منها شركة الغاز والطحان، وعقدت بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمتخصصين بوحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة.

الأنشطة المناهضة للمرأة والعنف والتحرش في أماكن العمل

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أنَّ الندوة تناولت العديد من الموضوعات المهمة منها : المساواة بين الجنسين في جميع مجالات العمل، والأنشطة المناهضة للمرأة والعنف والتحرش في أماكن العمل، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والأديان السماوية وحثها على المساواة بين الجنسين.