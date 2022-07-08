3 خطوات للتخلص من مخلفات الذبح بشكل آمن وصحي.. تعرف عليها

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حمله توعية لكيفية التخلص من مخلفات الأضاحي بشكل سليم وصحي.

خطوات بسيطة يجب أن يقوم بها المواطن

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشورعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خطوات بسيطة يجب ان يقوم بها المواطن لكي يحافظ على شبكات الصرف الصحي والعاملين به.

وقالت الشركة: «تعالوا نتعرف على بعض نصائح أثناء عيد الأضحي المبارك وبكده نحافظ على شبكات الصرف الصحي علشان كلنا نعيد مبسوطين عيد سعيد علينا كلنا»

خطوات للتخلص من مخلفات الأضاحي بشكل سليم وصحي

وكشفت الشركة عن 3 خطوات للتخلص من مخلفات الأضاحي بشكل سليم وصحي من خلال اتباع التالي:

- اجمع مخلفات الأضاحي في أكياس قوية وسميكة.

- تأكد من ربط الكيس بأحكام لعدم خروج أي مكونات منها.

- ضع الأكياس في الحاويات الخاصة بالقمامة.

ترشيد استهلاك المياه

وناشدت الشركة المواطنين باتباع سلوك حضاري يوفر على عمال الشبكات والمحطات التعب والعناء من خلال اتباع الآتي.

- ترشيد استهلاك المياه.

- تنظيف مكان الذبح والأدوات المستعملة.

- تجنب إلقاء مخلفات الأضحية في مجاري الصرف الصحي.