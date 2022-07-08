طقس العيد شديد الحرارة.. والأرصاد تحذر: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس

كشفت هيئة الارصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ من غدا السبت الموافق 9 يوليو، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، التي تعطي إحساس كبير بحرارة الطقس عن الدرجات المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ حالة الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة من المتوقع أن يسود بها طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنَّه من المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة السبت في أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42

درجات الحرارة الأحد ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الإثنين ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الثلاثاء رابع أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 38.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.