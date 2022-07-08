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حملات للقبض على المتسولين في مكة.. والأمن ينشر أرقاما للإبلاغ عنهم

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
06:00 م | الجمعة 08 يوليو 2022
الأمن السعودي يواصل جهود ضبط المتسولين

الأمن السعودي يواصل جهود ضبط المتسولين

دعا الأمن العام  للإبلاغ عن المتسولين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع موسم الحج، من خلال أرقام تليفونات أعلن عنها، مشيرا إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المتسولين في منطقتي مكة المكرمة والرياض على الرقم (911)، ويمكن الإبلاغ عن المتسولين في جميع مناطق المملكة على الرقم (999).

حملة سعودية لمكافحة التسول في مختلف مناطق المملكة

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله، ومواصلة الأمن العام مهامه في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

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