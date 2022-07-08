إصابة 8 أشخاص في انقلاب أتوبيس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 52 اتجاه مطروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار أمني بالحادث

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة أثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 52 اتجاه مطروح، وجار عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أحمد. م . ن»، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الساق اليسرى، «نورهان. ص . م»، 28 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف في البطن، «ممدوح. ح . ع»، 60 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، «حسناء. م . ح . ع»، 33 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض، «آدم. م . س»، 10سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، «نوال. م . ع»، 30 سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وكسر في الحوض واشتباه نزيف في البطن، «محمود. م. ن»، 21 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«مريم. م . ن»، 25 سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.