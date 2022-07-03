عاجل.. «عامل دليفري» ينهي حياة زميله في مدينة نصر

أقدم عامل دليفري، على التخلص من زميله منذ قليل، بمدينة نصر، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما نتيجة خلاف مالي، دفع الأول لإنهاء حياة الآخر.

بداية البلاغ

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثمان لأحد الأشخاص ملقى بالطريق بمنطقة مدينة نصر، وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على جثمان لعامل دليفري، تبين من التحريات أنه لقى مصرعه على يد صديقه، وكانت توجهت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر إلى مكان الحادث بدائرة القسم، فور تلقيها البلاغ.

التحريات: خلاف مالي دفع المتهم للتخلص من صديقه

وبعمل التحريات اللازمة، تبين نشوب خلاف مالي بين المتهم، دفعه لإنهاء حياة المجني عليه، كما بينت التحريات اللي قام بها رجال الشرطة، وجود علاقة صداقه بين الطرفين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.