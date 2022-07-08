قدم ياسر مزيد، معلم مادة الرياضيات البحتة «فرع التفاضل والتكامل»، مراجعة الرياضيات البحتة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022، بالتزامن مع منح طلاب الثانوية العامة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حتى يستغل الطلاب الفرصة لمراجعة المقرر الدراسي، قبل الامتحان الذى سيعقد بنظام «البابل شيت» أي الأسئلة الموضوعية والتى تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن تسليم الطلاب كتب المفاهيم والتى تحتوى على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التى تساعد الطلاب على فهم أسئلة الامتحان.

تفاصيل مراجعة الرياضيات البحتة لطلاب الصف الثالث الثانوي

أضاف «مزيد» لـ«الوطن»، أن مراجعة الرياضيات البحتة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسى فى شكل نماذج امتحانات بإجابتها، والأسئلة التى تؤهل الطالب تدريجياً لفهم طبيعة الامتحانات، موضحًا أن أسئلة الامتحان ستتنوع لتغطى أجزاء المقرر الدراسي.

ولفت إلى أن أسئلة الامتحان ومحاورها، تتنوع فى العلاقات بين الدول المثلثية والاشتقاق بجميع أشكاله الصريح والضمني، مؤكدا دراسة سلوك الدالة من حيث التزايد والتناقص والقيم العظمى والصغرى المحلية والمطلقة، والتحدب لأعلى وأسفل والانقلاب.

بالصور مراجعة الرياضيات البحتة

يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» يوم الأحد الموافق 17 يوليو الجاري فى تمام الساعة التاسعة صباحًا لمدة ساعتين، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل فى وقت عقد الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على سير الامتحان، لافته إلى أن عملية التصحيح تتم بشكل إلكترونى دون أى تدخل عنصر بشري.