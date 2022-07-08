فيتو روسي وآخر غربي ضد مشروعي قرار لنقل المساعدات لسوريا.. ما السبب؟

استخدمت روسيا حق النقض، الفيتو، في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، فيما استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الفيتو أيضا، ضد مشروع قرار آخر روسي يقضي بإيصال المساعدات لسوريا ولكن عبر الحكومة السورية.

روسيا تعترض على مشروع قرار غربي لتمديد آلية نقل المساعدات لسوريا

وكان مشروع القرار الذي أعدته كل من إيرلندا والنرويج ينص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام، حتى يوليو 2023، وقد أيده 13 عضوا في المجلس، فيما عارضته روسيا وامتنعت الصين عن التصويت.

وفي المقابل، وفي نفس الجلسة، رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات لمدة نصف العام، حيث حظي مشروع القرار بتأييد عضوين في المجلس، هما روسيا والصين، وعارضته 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق الفيتو في المجلس، وامتنع الأعضاء الـ 10 الآخرون عن التصويت.

الآلية الغربية كانت تنقل المساعدات لسوريا عبر باب الهوى

وتقضي الآلية التي رفضتها روسيا بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، دون التنسيق مع السلطات السورية، وينتهي سريان الآلية يوم 10 يوليو الجاري.

وكانت الدول الغربية تسعى لمواصلة العمل بهذه الآلية، في حين دعت روسيا في مشروع قرارها الذي تم نقضه، لنقل المساعدات إلى سوريا عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.