«يوسف» طفل يبيع البلالين بأسيوط: «الناس بتحبني.. وأنا في قمة سعادتي»

طفل صغير يلفت الأنظار لأول وهلة وهو يحمل بيده بعض «البلاليين» المضيئة والألعاب في الزحام ووسط الاحتفالات، هو الطفل يوسف ياسر، ذو الحادي عشر عامًا يحمل عدد من البالونات في أجواء احتفالات عيد الأضحى يلتف حوله المواطنون لشراءها.

طفل يتجول ليبيع البالونات

ويقول الطفل يوسف في حديثه لـ«الوطن»: «الحمدلله على كل شئ، أنا بائع بالونات متجول، أتجول بشوارع أسيوط في الاحتفالات والأعياد أنزل برفقة والدي الذي يعمل أيضًا بائع متجول، عشان بيخاف عليا أنزل وحدي».

«مش زعلان وفي قمة السعادة»

وأضاف الطفل: «أنا مبسوط لأنى برفقة والدي بساعده في المعيشة، وببيع البلاليين معاه وأساعده على لقمة العيش في الحياة، وبنتجول في كل شوارع المحافظة، وأنا مش زعلان عشان بشتغل الشغلانة دي في قمة سعادتي».

«أنا راجل بساعد أبويا في شغله»

يستكمل الطفل حديثه ويقول: «الناس بتحب تشتري مني لأني طفل، وأوقات بيتصوروا معايا صور سيلفي ويقولولي أنت طفل شاطر وجميل وراجل عشان بتتحمل المسؤولية، وتساعد باباك في شغله وتصرف معاه على البيت».

الشغل مش عيب وميكسفش

واختتم: «الشغل مش عيب، العيب التسول في الشارع، وأطلب من الغير حاجة بدون تعب وشغل يدخل فلوس بالحلال».