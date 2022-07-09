تكريم رئيس جامعة أسيوط بعد انتهاء مدة خدمته

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة الجامعة والمجتمع خلال فترة رئاسته للجامعة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بديوان عام المحافظة، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة لبلوغه السن القانونية للمعاش.

حضور قيادات المحافظات لحفل التكريم

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد أبو سمرة رئيس فرع الأمن الوطني بأسيوط، والعقيد أحمد حمدي بفرع الأمن الوطني، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والعقيد إبراهيم شلبي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وفضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط.

شهادة تقدير ودرع

وأهدى محافظ أسيوط درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور طارق الجمال تكريمًا وتقديرا له على على النجاح الذي حققه بالجامعة خلال فترة توليه منصب رئيس الجامعة، متمنيًا له دوام التوفيق في حياته العلمية القادمة.

المحافظ: «الجمال» شخصية بارزة ومتميزة

وقال المحافظ إن تكريم شخصية بارزة ومتميزة مثل الدكتور طارق الجمال واجب أصيل ومستحق لأنه حقق الكثير من الإنجازات والاسهامات، وله بصمة واضحة في تطور المشروعات الإنشائية بمقر الجامعة، وكذلك التوسع في عدد الكليات مؤكدًا أنه قامة من قامات الجامعة الذين أسهموا في إثراء الحياة العلمية والبحثية وتقدم وإزدهار المستوي التعليمي والأكاديمي بجميع الكليات، مشيدًا بجهوده وتعاونه مع المحافظة في المشروعات الخدمية والتنموية موجهاً له خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى حياته القادمة.