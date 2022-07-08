محافظ أسيوط يناقش خطة الصحة والمستشفيات العامة خلال أيام العيد

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة عمل مديرية الصحة والمستشفيات بالمحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وإجراءات رفع درجة الاستعداد ومنع الإجازات والتأكد من توافر كافة أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالأقسام الطبية وتوافر الأمصال وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته لمواجهة أي طوارئ خلال تلك الفترة .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

زيادة عدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات بالنوبتجيات

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء - بأهمية زيادة عدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة فضلا عن تكثيف المرور من اللجان الإشرافية علي مختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات مؤكداً علي تأمين مصادر المياه ومصادر الكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ.

كما وجه بضرورة تكثيف الحملات المشتركة مع التموين والطب البيطري على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة مؤكدًا على ثقته في فريق عمل مديرية الصحة في إستمرار الجهود ومضاعفاتها لخدمة المواطنين.

رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وتجهيز جداول النوبتجيات والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه كما تم التنبيه علي مديري العموم بالمديرية بالعمل على مدار الساعة.

انعقاد غرفة الأزمات

وإستمرار إنعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بالمديرية للربط مع غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة والعمل على تذليل أي عقبات فوراً وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية للاستعانة بهم في الحالات الطارئة، كما جرى توجيه مدير عام الصيادلة ومدير التموين الدوائي باستمرار العمل بمخازن الأدوية علي مدار الساعة والتأكد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية مع تكثيف المتابعة علي المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية للتأكد من إنتظام سير العمل وفقاً لجداول الطوارئ وتذليل أي عقبات لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد.

استمرار الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفائهم للإشتراطات الصحية وإلتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية وفحص المعروضات والتأكد من صلاحيتها وإحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.