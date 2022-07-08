محافظ القليوبية يتفقد المساجد والساحات المعدة لصلاة عيد الأضحى

أجرى اليوم الجمعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية قبيل عيد الأضحى المبارك رافقه خلالها الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف لتفقد عدد من الساحات الموجودة أمام المساجد والتي أعدتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى تفقد عدد من المساجد وذلك للاطمئنان على تجهيزها وتهيئتها لاستقبال المصلين غدا السبت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما شملت الجولة اليوم تفقد عدد من معارض أهلا بالعيد والتي أقامتها المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لشراء مستلزمات العيد بالإضافة إلى تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ للاطمئنان على استعداده وتجهيزه لذبح الاضاحي للمواطنين بالمجان.

ساحات صلاة العيد

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الساحات والمساجد المعدة لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك حيث تفقد الهجان الساحة المقامة أمام مسجد الأشراف بمنطقة النجدة والساحة المقامة أمام مسجد عبد الفتاح قمر بغرب الاستاد والساحة الموجودة أمام مسجد الرحمن الرحيم على طريق مصر إسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى الساحة الموجودة أمام مسجد الزعايرة أمام مرور طوخ، وتفقد ساحة مسجد زعزع بجوار مركز شرطة طوخ، وتفقد ساحة مسجد سيدى حسن الحمصي بمدينة قها وتفقد ساحة مسجد سيدى عواض بقليوب، وتفقد ساحة شارع الرشاح بقليوب، وفي مدينة شبرا الخيمة تفقد ساحة مسجد البخاري بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وتفقد ساحة مسجد الري بكورنيش النيل شبرا الخيمة.

رفع حالة الطوارئ

وخلال الجولة وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل على مدار أيام الأضحى المبارك، والتواجد الميداني على مدار أيام عيد الأضحى وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين غدا بصلاة العيد والتنسيق مع إدارات المرور لمنع التكدسات المرورية بالشوارع.

وأستكمل المحافظ الجولة بتفقد معارض اهلا بالعيد بمدن بنها وشبرا الخيمة حيث تفقد معرض اهلا بالعيد بمنطقة كفر الجزار ومعرض اهلا بالعيد بمنطقة الأهرام ومعرض اهلا بالعيد بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه المعارض تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين والتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، مشيرا إلى أن المعرض يشمل جميع مستلزمات عيد الأضحى خاصة اللحوم الطازجة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية إلى جانب توافر ملابس الأطفال والكبار والمواد الغذائية والمنتجات الورقية والمنظفات وكافة احتياجات المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 30% ــ 35% في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.