منافذ وسيارات متنقلة من «شركات المياه» لخدمة المواطنين خلال أيام العيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، عن فتح منافذ خدمة العملاء وسيارات متنقلة في الأماكن الواقعة في نطاق عملها، لخدمة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

تقديم الخدمة لشحن العدادات مسبقة الدفع بمقر الشركة بالفيوم

وأعلنت إدارة مسبق الدفع بالقطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار تقديم الخدمة لشحن العدادات مسبقة الدفع بمقر الشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثالثة ظهرا.

مواعيد العمل بمنظومة العدادات الدفع المسبق خلال أيام العيد بأسوان

كما أعلنت إدارة مسبق الدفع بالقطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عبر منشور على «فيسبوك»، عن مواعيد العمل بمنظومة العدادات الدفع المسبق خلال أيام العيد وهي كالتالي:

- ثاني أيام العيد من 5 إلى 10 مساءً.

- ثالث أيام العيد من 9 صباحا إلى 3 عصرا، ومن 5 إلى 10 مساءً.

- رابع أيام العيد من 9 صباحا إلى 3 عصرا، ومن 5 إلى 10 مساءً.

- خامس أيام العيد من 9 صباحا إلى 3 عصرا، ومن 5 إلى 10 مساءً، وذلك بمبنى خدمة العملاء بالقطاع التجاري بغربال.

استمرار العمل بمراكز شحن العدادات بالمنوفية

واعلنت شركه مياه الشرب بالمنوفية، استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع التابعة للشركة، بالإضافة إلى إمكانية الشحن من خلال خدمة فوري، بكود الخدمة 575 خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

شحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال بسوهاج

واعلنت شركة المياه بسوهاج، فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، في الفترة من صباح اليوم، حتى الخميس المقبل الموافق 14 يوليو، لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع، على أن تعمل تلك المراكز، في الفترة من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا بجميع المراكز، على أن يعمل مركز شحن مركز ومدينة سوهاج لفترة ثانية من الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساءً.

مواعيد عمل مراكز الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات

وأعلنت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع الكهرباء بالبحيرة عن عمل مراكز الشحن بالهندسة يوميا من الساعة 9 صباحا إلى ٤ مساءً، عدا أول أيام العيد فقط، للقيام بأعمال «شحن- برمجة- تغيير كارت- جميع الخدمات».