ضبط سائق يستعرض بسيارته في الطريق العام معرضا حياته والآخرين للخطر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية، معرضا حياته والآخرين للخطر، ما أدى إلى ضبطه.

حركات استعراضية بموكب عرس

تعود التفاصيل، إلى أنه عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله قائد سيارة «ملاكي» يقوم بحركات إستعراضية بالسيارة قيادته، والوقوف على مقدمة السيارة أثناء سيرها بموكب عُرس مُعرضا حياته والآخرين للخطر.

ضبط السائق والسيارة

بالفحص جرى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (سائق- مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة أثناء قيادته المركبة المشار إليها بالطريق الزراعى إحتفالا بزفاف أحد أصدقائه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.