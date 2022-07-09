شروط التقدم بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية

مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في العام الدراسي 2022- 2023، التي أتاحت التقديم بها، حتى الأربعاء 20 يوليو الجاري، لافتة إلى أن نظام الدراسة لمدة 3 سنوات.

وأوضحت التربية والتعليم، عبر الموقع الرسمى لها، أن مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع شركة فريش إلكتريك، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتة إلى أن شروط الالتحاق بها، جاءت كالتالي:

شروط التقدم بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022.

- ألا يقل مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية، والكشف الطبي «اللياقة البدنية»، وتحليل المخدرات.

- يتاح التقدم للبنين من جميع أنحاء الجمهورية.

- متطلبات بدنية وصحية وفقا لطبيعة التخصص من أجل السلامة المهنية.

- ألا يقل الطول عن 160 سم -صحيح بدنيا- لا توجد أمراض مزمنة، صحيح النظر.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مميزات مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرصة التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم في مجال التخصص.

- التدريب العملي.