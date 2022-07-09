مصرع شاب سقط بسيارته في بحر سيف بالمنوفية أول أيام العيد.. وانتشال الجثة

لقي شاب مصرعه في مركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب سقوطه بسيارته في بحر سيف المار بالمركز، وعلى الفور جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتشال جثة الشاب

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى «ك. ب» مقيم بصفط جدام التابعة لمركز تلا، سقط بسيارته في بحر سيف، وجرى انتشال الجثة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه بسيارته في بحر سيف بدائرة المركز.