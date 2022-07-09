ضبط 1.5 طن لحوم فاسدة بمخزن محل بالعمرانية: «مستوردة تباع على أنها بلدية»

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والـسواق ومخازن اللحوم، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

1.5 طن لحوم غير صالحة للاستخدام

وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط طن ونصف لحوم مجمدة مستوردة، يعاد فكها وتجهيزها وبيعها على أنها لحوم بلدية بعد وضع أختام عليها مزورة، بما في ذلك من غش للمواطنين، كما تظهر على اللحوم علامات تغير في الخواص الطبيعية لتجميدها وفكها عدة مرات، وأصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بمخزن تابع لمحل بشارع سعد رجب المتفرع من شارع السلام، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع إدارات الصحة والتموين والبيئة والطب البيطري.

جاءت الحملات بإشراف من سمير عويضة رئيس حي العمرانية، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.