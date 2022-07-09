الطاهري: منتدى المتحدة للكشف عن الموهوبين حدث عظيم.. ودايما مصر ولادة

قال أحمد الطاهري الكاتب الصحفي ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة «اكسترا نيوز» قناة مركزية، وتتمتع بمصداقية كبيرة، لافتًا إلى أنها أصبحت المنصة الإخبارية الأهم لكل مواطن مصري، لمعرفة ما يدور في وطنه.

أضاف الطاهري، مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «بحب الإذاعة»، على راديو «نجوم اف ام»، أن التطوير المستهدف لقناة «اكسترا نيوز»، يأتي في إطار البناء على النجاح المحقق بالفعل، إضافة إلى ميلاد قناة جديدة، تكون أكثر سرعة في نقل الأخبار والفعاليات، وهي «اكسترا الحدث».

مصر أصبحت لديها رؤية وتعرف خطواتها جيدًا

أوضح رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مصر التي تمتلك التاريخ والحضارة، وأصبحت الآن لديها الرؤية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تعرف وجهتها وتحدد خطواتها جيدًا.

انطلاق منتدى المتحدة للإعلام «حدث عظيم»

ولفت إلى أن بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج «الدوم»، أصبح هناك طموح أبعد في إطار أبعد يتمثل في منتدى المتحدة للإعلام، واصفًا انطلاقه بالحدث العظيم.

الكشف عن الموهوبين في كل المجالات

ولفت رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن التحضيرات لمنتدى المتحدة للإعلام، بدأ بعد انتهاء الموسم الأول لبرنامج الدوم، لتحقيق هدف واضح للكشف عن المبدعين في كل المجالات في أرجاء مصر كافة، منوهًا بأن الإبداع رافد رئيس بالشخصية المصرية، ونهر مصر من المبدعين لا ينضب أبدًا، متابعا «دايما مصر ولادة».