«الأحرار الاشتراكيين»: الداخلية تهتم بالنزلاء وتحرص على إعادة تأهيلهم

علَّق طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلا إن وزارة الداخلية تهتم جدا بالنزلاء، وإعادة تأهيلهم، وهذا مسار جديد لم يكن موجودا من قبل، ويحسب للنظام الحالي ووزارة الداخلية الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا السياق.

إعادة تأهيل المواطن تغلق أبواب الشر

وأضاف «درويش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، اليوم السبت، أنه يجب أن يشعر المواطن المصري بانتمائه وأنه جزء من هذا المجتمع، خاصة أنه أمام تحديات عديدة ولا سيما الإرهاب.

وأشار إلى أن إعادة تأهيل المواطن المصري وإدخاله حيز الوطنية والاندماج مع المجتمع تغلق أبوابا كثيرة أمام أهل الشر ومحاولتهم العبث في أمن الوطن، وتعيد هيكلة المواطن وتأهيله وأن يكون صالحا يخدم المجتمع وليس عبئا عليه.

وأكد أن الاهتمام البالغ للنزلاء وتأهيلهم وإصلاحهم يحسب لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، لكي يكونوا جزءا من الكيان الكبير في المجتمع، لأن الفرد هو أساس المجتمع وتقوم عليه تحديات التنمية ومناهضة العنف.

ولفت إلى أن فترة العقوبة للنزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل يكون بها فائدة عليه وللدولة المصرية، وتعد خطوة إيجابية كبيرة تحرص عليها الدولة، والعفو الرئاسي يؤكد حرص الرئيس السيسي على توسيع قاعدة الحريات والمشاركة السياسية وتوطيد أواصر الديمقراطية وتعزيز مفهوم الانتماء وجمع الشمل لحماية المجتمع من براثن الشر والمخططات المستمرة إعادة الدولة للخلف.

هناك جهات تتربص بالوطن

وأكد أن هناك جهات تتربص بالوطن بعد أن نجحت القيادة السياسية في تحقيق معدلات غير مسبوقة في كل مجالات التنمية المستدامة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وهنأ «درويش» الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلا: «كل سنة وإنت طيب يا ريس، وعشت دوما متألقا وصاحب قرارات لها رؤية ولها بعد نظر قوي جدا للم شمل المجتمع والحفاظ على الكيان المصري بالكامل».