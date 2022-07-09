«مصروف علينا كويس».. نجوم واما يكشفون أسرار استمرارهم حتى الآن

حل أعضاء فريق واما، ضيوفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، في سهرة أول أيام في عيد الأضحى المبارك، وكشف أعضاء الفرقة الأشهر في حقبة العشرة الأولى من الألفية سر بقائهم في قلوب الجماهير رغم الغياب والظهور المتقطع في السنوات الأخيرة.

الفنان محمد نور يتحدث عن استمرار واما

من جانبه، قال الفنان محمد نور إن سر بقاء وترابط أعضاء الفريق طوال هذه السنوات هي الصداقة التي تربط أعضاء الفريق ببعضهم البعض طوال رحلتهم الفنية وحتى الآن: «فيه ناس بتتعرف على زمايلها في الشغل فقط لكن إحنا أصحاب من قبل ما نبدأ».

أما أحمد فهمي فقد التقط أطراف الحديث، مؤكداً أن علاقة أعضاء الفريق بدأت من سن صغيرة جداً في أعمار سبعة وثمانية أعوام حتى عمر 18 عاماً وقد سبق ظهور الفريق باسمه محاولات كثيرة فيما بينهم.

طريقة الغناء

وأضاف، أن أحد أسباب ارتباط أعضاء الفريق ببعضهم البعض هو طريقة الغناء الخاصة بهم، حيث إن كل شخص منهم يغني بطبقة صوتية معينة بلحن مختلف ونتيجة تشابك الأصوات بالطبقات المختلفة تخرج الأغاني بشكل كفء.

وتابع: «في فنانين كبار لم يتعلموا ذلك أكاديمياً لكن بالنسبة لنا أفادنا التخصص كثيراً في معرفة خبايا الغناء وأصوله».

والتقط أطراف الحديث الموزع الموسيقي والفنان نادر حمدي قائلاً: «أثناء التوزيع بعرف الطبقات وإزاي أوظفها، دراسة جميع أعضاء الفرقة واحدة في ذات التخصص وهو الموسيقى الكلاسيكية»، وقاطعه الفنان أحمد فهمي مازحا: «مصروف علينا كويس».