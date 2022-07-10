إصابة 6 في حادث بالبحيرة.. «سيارة ملاكي اصطدمت بـ كارو»

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو أمام قرية الخزان طريق دمنهور دسوق بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

جروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم للمصابين

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الرحمانية يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو بطريق دسوق الرحمانية وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أسما. م. ع»، 40 سنة، مصابة بكدمة بالكتف الأيمن وكسر في الساق اليمنى، «عبد الحميد. ج. ع»، 35 سنة، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن وجرح بالراس واشتباه ما بعد الارتجاج، «جواهر. ع. ص»، 70 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، «إسراء. ش. س»، 20 سنة، مصابة بكدمة بالقدم اليمني، وكسر في الساق اليمنى، «جنات. ع. ج»، 7 سنوات مصابة بكدمة بالكتف الأيمن وكسر في الحوض، و«يمنى. ع. ج»، 3 سنوات مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وجميعهم مقيمون في قرية الخزان التابعة لمركز الرحمانية.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث، ويجري عمل اللازم مع الحالات.