قصف روسي على «دونيتسك» الأوكرانية يسفر عن مقتل 3 أشخاص

قتل 3 مدنيين على الأقل وأصيب 9 آخرين، أمس السبت، جراء قصف القوات الروسية، على منطقة «دونيتسك»، فيما قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية، خاضت معارك لعرقلة التقدم العسكري الروسي على عدة جبهات، فيما أشار «حاكم خاركيف» أوليه سينهوبوف، إلى إصابة 3 أشخاص جراء ضربة صاروخية على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت السلطات الكندية، أن «أوتاوا» ستعمل على توسيع العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي، وقالت وزارة الخارجية الكندية، إن بعد فرض العقوبات الجديدة، سيكون أمام شركات بلادها 60 يوما لإنهاء العقود مع القطاعات المستهدفة.

وقالت الخارجية الكندية، في بيان، إن بلادها عازمة على فرض عقوبات ضد عدد من القطاعات الصناعية في روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا.

الخارجية الكندية: العقوبات الجديدة سيتم تطبيقها على النقل البري

وأوضحت الوزارة الكندية، أن العقوبات الجديدة سيتم تطبيقها على النقل البري وخطوط الأنابيب وإنتاج المعادن والمركبات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية.

وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قررت تخفيف العقوبات المفروضة على «موسكو» فيما يتعلق بتوربينات خط الغاز الروسي «نورد ستريم» بعد طلب من «برلين».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، ضغطت في وقت سابق، على الصين للانضمام إلى الغرب في معارضة الحرب «الروسية الأوكرانية» بعد اجتماع غلب عليه التوتر لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إنه من غير المرجح أن تتمكن «واشنطن» وحلفاؤها من الحفاظ على مستوى الدعم الحالي الذي تقدمه لـ«كييف» لفترة طويلة.

وتعليقا على توريد الأسلحة الجديدة، قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الصراع بأي ثمن وتعويض الخسائر العسكرية الأوكرانية.

صحفي إسباني: الناتو أداة عنيفة لتحقيق الهيمنة على الأراضي

من جانبه، جمع رافائيل سيلفا، الصحفي في صحيفة «ريبليون» الإسبانية، مجموعة مختارة من أكثر التصريحات كذبا، أدلى بها قادة دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في قمة مدريد.

ووصف سيلفا، الحلف العسكري بأنه أداة عنيفة لتحقيق الهيمنة على الأراضي والموارد الطبيعية وموارد الطاقة والأسواق الجديدة من خلال القوة، منتقدا في مقال، التصريحات حول الطبيعة الدفاعية لـ«الناتو»، وكذلك اتهامات الحلف، لـ«موسكو».

وأشار سيلفا إلى أن سياسات منظمات مثل حلف «الناتو»، تجعل العالم أكثر خطورة>