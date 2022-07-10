انتشال جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقا في ترعة بالغربية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، في انتشال جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام في ترعة قرية الناوية، إحدى قرى مركز سمنود، وذلك بعد أن جرفهما التيار المائي داخل الترعة لعدم قدرتهما على إيجاد السباحة.

تشريح جثتي الطفلين

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة سمنود، محضرا بالواقعة، وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى سمنود المركزي، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما ومعرفة ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد غرق طفلين في ترعه قرية الناوية بدائرة المركز، وهما «جلال محمد جلال حاويل» و«محمد الهلالي محمد موسى»، يقيمان في قرية الناوية التابعة إلى دائرة مركز شرطة سمنود.

التيار المائي جرف الطفلين

وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثتين من مياه الترعة، وبعمل التحريات والمعاينة من قبل ضباط مباحث مركز شرطة سمنود، تبين إن الطفلين غرقا لعدم قدرتهما على السباحة بعد أن جرفهما التيار المائي لداخل الترعة، ولقيا مصرعهما نتيجة إسفسيكا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة سمنود محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما ومعرفة ملابساتها الواقعة ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.