تعيين 1136 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1136 شاباً، أحدهم «قادر باختلاف» من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذين بلغ عددهم خلال الشهر 1469 شابأً.

صرف 18 ألف جنيه لـ13 من العمالة غير المنتظمة

تلقى وزير القوى العاملة تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي، إذ قامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل للأجانب من 10 جنسيات يعملون في نطاق المحافظة، فضلاً عن صرف 18 ألف جنيه لـ13 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتسجيل 13 عاملاً جديداً.

التفتيش على 200 منشأة

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي جرى التفتيش على 200 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد 5 ندوات توعية، وتلقي 59 شكوى عمالية جرت تسوية 10 منها ودياً، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ23 شكوى، و26 شكوى ما زالت تحت البحث.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 18 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات توعية، وإجراء 42 قياسا لـ7 منشآت.

أضاف «علم الدين»، أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.