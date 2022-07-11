حظك اليوم برج الحمل الإثنين 11-7-2022 مهنيا وعاطفيا

تحارب بشجاعة ومغامرات في الحب، هكذا يخبرك الفلك عزيزي مولود برج الحمل، وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج، عبير فؤاد على الصعيدين المهني والعاطفي لهذا المولود الذي ينتمي للأبراج النارية التي تتميز بشخصية قوية، فهو يستطيع أن ينفذ وجهة النظر بغض النظر عن مختلف الآراء من حوله.

ووفق حسابات خبراء الفلك، فإن برج الحمل ينتمي له الكثيرون من المشاهير الذين يتصفون بالهدوء والعقلانية ومن بينهم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفى، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي المرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.

واليوم الاثنين 11 يوليو الجاري، تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد برج الحمل بأن اليوم ربما تميل للمحاربة بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب العاطفي والاجتماعي، فاليوم القمر في منزل الحظ يمدك بحب المغامرة والمعرفة ويجعلك مميزًا على كل المستويات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.