حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 11-7-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح بشأن الصبر وعدم الجفاء وأخرى للمتزوجين، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الهوائي، الذي يحتل الترتيب الثالث بين الأبراج الفلكية.

ووفق حسابات الفلك، فإن مولود برج الجوزاء يخاف ويتجنب الارتباط، فهو يبتعد عن هذا الأمر بدرجة كبيرة، نتيجة لخوفه من تقييد الحريات، أو الالتزام في علاقة من الممكن أن تسلبه خصوصيته شأنه شأن مولود برج الدلو، فكلاهما يفضل الانطلاق والحياة بحرية كبيرة، دون تقييد من شيء أو من أحد، وقد يتسبب في مشكلات مع الطرف الآخر عند ارتباط.

واليوم الاثنين 11 يوليو، تستعرض الوطن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد بشكل يومي، وجاء حظ البرج كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مواليد برج الجوزاء على الجانب المهني بأن الفلك اليوم ينصحك بأن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الاهتمام بالجفاء، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا فاليوم الاثنين، القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا خاصة إذا كنت متزوجا وعليك أن تغيّر نظرتك للأمور لتجد حلا، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.