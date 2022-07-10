توزيع لحوم 84 أضحية على المستحقين في ثاني أيام العيد بالبحيرة

أكد أحمد عبدالمحسن، مدير فرع جمعية «الأورمان» في محافظة البحيرة، أنه تم صباح اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ذبح 84 أضحية في مجزر أبو المطامير، وتوزيع لحومها بالمجان على الأسر المستحقة بقرى مراكز دمنهور وأبوحمص وحوش عيسى وكوم حمادة، ليصبح إجمالي ما تم ذبحه خلال أول يومين من العيد 154 أضحية.

اختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية

وقال مدير عام فرع «الأورمان» في البحيرة، في تصريحات له قبل قليل، إنه تم اختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية، وأن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة، وتحت إشراف الطب البيطري.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدني، خاصةً جمعية الأورمان، لدورها ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

محافظ البحيرة يشيد بدور المجتمع المدني

وأكد محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، خاصةً في الأعياد والمناسبات.

وأشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وتشهد محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية.